Vorsfeldes Top-Teams im Duell: Sonntag Benefiz zu Gunsten der Flutopfer

Fußballer gegen Handballer, SSV gegen MTV, das ist am Sonntag (13 Uhr) das große Vorsfelder Spiel im Drömlingstadion. Und das Ganze für einen guten Zweck. Der Plan ist alt, der Zweck, den sich die Teams bis Dienstag offen gelassen hatten, ganz aktuell. Eintrittsgelder und weitere Einnahmen sollen an die Opfer der Flutkatastrophe gehen. "Wir werden die Einnahmen so weiterleiten, dass sie auch an den richtigen Stellen ankommen", so SSV-Vorsitzender Rüdiger Adamczyk, dessen Klub bei der Erstauflage der Aktion die Organisation übernommen hat.

Der Eintrittspreis (zwei Euro) ist klein, dafür hoffen die Sportler auf eine große Kulisse. Auch Bratwurst soll es günstig geben, auch hier soll der Erlös an die Fluthilfe gehen. Adamczyk: "Eigentlich hatten wir an eine Spende an eine gemeinnützige Einrichtung in Vorsfelde gedacht, aber das können wir bei einer weiteren Auflage des Spiels angehen. Dass wir jetzt an die Flutopfer denken, ist selbstverständlich. Wir hoffen, dass viele Vorsfelder zum Zuschauen kommen. Und sollte die Summe am Ende nicht so richtig rund sein, dann legen wir als Verein noch etwas dazu."