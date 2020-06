Vorsfeldes Trampolin-Asse: Warum sich eine Turnerin so sehr über das Ende der Corona-Pause freute

Endlich konnten die Trampolinsportlerinnen des MTV Vorsfelde wieder an die Geräte. „Marrit hat das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht bekommen“, sagte Trainerin Bianca Baumgärtner. Und auch sie freute sich, als Marrit Ramacher am Freitag erstmals wieder das Gerät erklommen hatte. Die Schülerin ist eines der Top-Talente des MTV. Doch sie hatte die allerlängste Pause von allen. Im Herbst 2019 hatte sich Ramacher beim Einturnen bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften das Sprunggelenk verletzt, musste Monate pausieren. Und dann kam es psychologisch noch bitterer. Die Verletzung war gut verheilt, sie hätte wieder dezent auf dem Trampolin üben können, „doch genau an dem Tag, an dem sie wieder hätte auf das Gerät gehen können, wurden die Hallen wegen Corona geschlossen“, erinnert sich die Trainerin.