Vorsfeldes Zweitliga-Faustballer: Erst fehlt das Glück, dann chancenlos

Die Faustballer des MTV Vorsfelde kehrten mit zwei Niederlagen vom Zweitliga-Spieltag aus Moslesfehn heim. Nach einem hauchdünnen 2:3 gegen den MT Wangersen war das Team von Trainer Frank Kuwert-Behrenz gegen den gastgebenden SV chancenlos: „Jetzt gilt es an den nächsten Spieltagen zurückzukommen und zu punkten. Der aktuelle siebte Platz ist auf keinen Fall der Anspruch.“

MTV Vorsfelde – MTV Wangersen 2:3 (11:8; 2:11; 8:11; 11:8; 9:11).

Vorsfelde feierte einen gelungenen Start ins Match, holte sich den ersten Satz. „Was folgte war ein desaströser, blutleerer Auftritt im zweiten Durchgang. Da lief wirklich nichts zusammen“, so MTV-Kuwert-Behrenz zum 2:11. Danach fing sich Vorsfelde wieder, musste aber auch den folgenden Satz abgeben. Im vierten Durchgang änderten sich die Vorzeichen und die Eberstädter spielten von vorne weg – Satzausgleich. Der finale fünfte Durchgang wurde dann zum offenen Schlagabtausch, bis zum 9:9 war der Ausgang offen. Dann punktete Wangersen und ein riskanter Rückschlag des MTV landete im Aus. „Das Spiel ging an den Gegner, der in diesem Fall das nötige Quäntchen Glück auf seiner Seite hatte“, so der Coach.