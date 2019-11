Vorsicht vor den Löwen - doch die Handballer des SC DHfK Leipzig wittern ihre Chance

Leipzig. Mit der 25:26-Niederlage gegen Magdeburg und dem 34:31-Auswärtssieg in Kassel gegen Melsungen sind zwar zwei harte Schlachten geschlagen, doch am Donnerstag (19 Uhr, Arena) wartet mit dem Vizemeister aus Mannheim das nächste Brett auf die Grün-Weißen des SC DHfK Leipzig. Damit aber nicht genug: Nach den Rhein-Neckar-Löwen folgt am 24. November der Rekordmeister THW Kiel, am ersten Advent Spitzenreiter Hannover-Burgdorf. „Eine Phase, die maximal eklig ist für uns“, so Cheftrainer André Haber.