Vorsichtsmaßnahme: Dynamo Dresdens Kevin Ehlers muss noch einmal zum MRT

Dresden. Eigentlich hatte man Kevin Ehlers am Dienstabend in der Startelf von Dynamo Dresden erwartet. Beim Testspiel gegen den Oberligisten Bischofswerdaer FV (Endstand 8:0) rechneten die wenigen zugelassenen Beobachter in der Walter-Fritzsch-Akademie fest damit, dass der lange verletzte Innenverteidiger die Gelegenheit nutzen würde, endlich wieder Spielpraxis zu sammeln, um sich auf seine ersten Minuten im Liga-Alltag vorzubereiten. Anzeige

Trainer Alexander Schmidt hatte das in der Woche öffentlich angekündigt, doch dann fehlte Ehlers auf dem Spielberichtsbogen und auf dem Rasen. Er kam erst in der 73. Minute noch zu einem Kurzeinsatz. Was war passiert? Trainer Schmidt klärte auf: „Das war mit dem Arzt abgesprochen, dass er nur 20 Minuten spielen soll. Das war eine Vorsichtsmaßnahme.“

Am Dienstagabend gewann die SGD in der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie gegen den Bischofswerdaer FV mit 8:0 (5:0).... Gepostet von SG Dynamo Dresden am Mittwoch, 29. September 2021

Der Coach erläuterte die Problematik noch etwas: „Kevin ist ein sensibler Spieler. Er muss einfach vom Kopf her 100 Prozent bereit sein.“ Man werde nach der Hüftverletzung, die sich Ehlers am 26. Juli beim Spiel gegen Hertha BSC II (3:1) zugezogen hatte, an diesem Mittwoch noch einmal ein Kontroll-MRT machen. „Das sind alles Vorsichtsmaßnahmen, um ihm das Gefühl zu geben, dass nichts passieren kann“, so Schmidt. Dass Ehlers nicht auf dem Spielberichtsbogen aufgetaucht sei, „das war ein Fehler“, sagte der Trainer.

Bei Kurzeinsatz war alles okay

Er berichtete auf Nachfrage jedoch, dass Ehlers noch nicht wieder gänzlich beschwerdefrei sei, obwohl er seit letzter Woche wieder mit der Mannschaft trainiert und auch in den Kader für das Bremen-Spiel (3:0) berufen worden war. Schmidt sagte dazu: „In der Trainingswoche war alles gut, am Wochenende im Stadion hat er mir gesagt, dass er beim Warmmachen ganz leicht etwas gespürt hat. Deshalb sind wir lieber vorsichtig, wir wollen nix riskieren, aber ich gehe davon aus, dass nichts ist.“