Vorstandssprecher Axel Hellmann: Darum braucht Eintracht Frankfurt die aktive Fanszene

Ansonsten bekäme die Eintracht eine ähnliche Beliebigkeit wie manch anderer Klub in der Bundesliga, "und der Verein wird dann nicht der gleiche wie vor der Pandemie sein." Bei den sportlich kriselnden Frankfurtern müsse es einen Impuls geben, sagte Hellmann: "Für mich wird das der Zeitpunkt sein, an dem die aktive Fanszene zurückkehren wird." Die Ultras hatten zuletzt vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC erneut Stellung bezogen und unter anderem darauf verwiesen, dass eine Maskenpflicht im Stehplatzbereich inakzeptabel sei. Während in einigen Bundesländern auch Stehplätze ohne weitere Restriktionen unter 3G fast voll ausgelastet werden können, sehe es in Frankfurt leider noch anders aus.