Vorstand umstrukturiert: Schalke 04 holt Bernd Schröder als neuen Klubchef von Bayer Leverkusen

Zweitligist Schalke 04 hat seine Klubspitze neu strukturiert. Wie die Gelsenkirchener am Donnerstag bekanntgaben, wird das bestehende Gremium um Peter Knäbel (Sport) und Christina Rühl-Hamers (Finanzen, Personal und Recht) ab dem 1. Januar 2022 um einen Vorstandsvorsitzenden erweitert. Die einstimmige Wahl des Aufsichtsrats fiel dabei auf Dr. Bernd Schröder, der seit Mai 2019 als Direktor Marketing und Vertrieb beim Bundesliga-Klub Bayer Leverkusen tätig ist. Zuvor war der 55-Jährige in unterschiedlichen Positionen und bei verschiedenen Unternehmen in der Wirtschaft beschäftigt.

"Bernd Schröder ist die denkbar beste Wahl, um unseren Verein in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, er passt perfekt in das gesuchte Profil: Als erfahrener und umsetzungsstarker Topmanager hat er sich bereits in unterschiedlichen Aufgaben und Themenfeldern erfolgreich bewiesen. Von seinen Führungsqualitäten – ein zentrales Kriterium bei der Suche der Findungskommission – sind wir absolut überzeugt", wird S04-Aufsichtsratsboss Axel Hefer auf der Klub-Homepage zitiert.