Vorstandsvorsitz beim VfB Stuttgart: Kommt jetzt Ex-Fortuna-Boss Robert Schäfer?

Kevin Kuranyi, Jens Lehmann, Philipp Lahm und Timo Werner - was aus ihnen und viele weiteren Ex-Spielern des VfB Stuttgart wurde, erfahrt Ihr hier!

50 ehemalige Spieler des VfB Stuttgart und was aus ihnen wurde

Posten des VfB-Vorstandsvorsitzenden aktuell nicht besetzt

Angesprochen auf etwaige Ambitionen beim VfB, entgegnet der 43-Jährige nur, dass er die "Spekulationen" nicht kommentieren werde. Gegen den aktuellen Stuttgarter Präsidenten und Aufsichtsratschef Wolfgang Dietrich liegen bei der anstehenden Mitgliederversammlung 65 Abwahlanträge vor, auch bei den Fans steht er heftig in der Kritik - weil er sich immer wieder in das operative Geschäft des Vorstands einmischt. Derzeit ist der Posten des Vorstandsvorsitzenden in Stuttgart nicht besetzt, Schäfer könnte die Vakanz zeitnah besetzen.