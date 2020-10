Vorübergehende Einstellung des Spielbetriebs? NFV wartet Minister-Konferenz ab

Kreis Gifhorn hält sich an NFV-Empfehlung

Der NFV-Kreis Gifhorn hatte bereits betont – sofern das Gifhorner Gesundheitsamt nichts anderes verordnet – dass „wir uns an die Empfehlungen des NFV halten“, sagte Gifhorns Kreis-Sprecher Sven Bärensprung.

Der Kreis Gifhorn ist mit seinen Ansetzungen in diesem Jahr aber ohnehin schon fast durch, am kommenden Wochenende stehen noch Kreispokal-Partien an, danach folgen nur noch vereinzelte Nachholspiele. Weiter geht’s dann erst wieder im April nächsten Jahres. Bärensprung: „Bisher hat sich gezeigt, dass es die absolut richtige Entscheidung von uns war, die Ligen in kleine Staffeln einzuteilen."