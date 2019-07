Vorverkauf für Testspiel zwischen RB Leipzig und FC Zürich gestartet

RB Leipzig hat mit dem Vorverkauf für das Testspiel gegen den FC Zürich am 12. Juli begonnen. Seit 10 Uhr am Montagvormittag gibt es Karten im RBL-Online-Ticketshop. Sie kosten zwischen 2 Euro für Kinder und 10 Euro für Vollzahler. Anpfiff der Partie gegen den Schweizer Erstligisten, der die letzte Saison als Tabellensiebter abgeschlossen hat und in der Europa League gegen den SSC Neapel die Segel streichen musste, ist um 18 Uhr auf dem Trainingsgelände am Cottaweg.