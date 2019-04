Vorverkauf für Pokal-Halbfinale zwischen RB Leipzig und dem HSV beginnt noch diese Woche

Leipzig. RB Leipzig hat den Beginn des phasenweisen Vorverkaufs für das erste DFB-Pokal -Halbfinale in der jungen Geschichte des Vereins bekanntgegeben. Der genaue Termin für das heiß erwartete Auswärtsduell beim Hamburger SV steht zwar noch nicht fest, jedoch können sich die Mitglieder der offiziellen Fanclubs und Anhänger, die oft mit dem Verein unterwegs sind, schon ab Mittwoch 10 Uhr ihre Tickets sichern. Am Donnerstag sind Dauerkarteninhaber und ab Freitag bereits länger registrierte Fans an der Reihe. Der freie Verkauf beginnt der Mitteilung zufolge am Samstag. Stehplätze kosten 17, Sitzplätze 49 Euro.

Termin steht noch nicht fest

Am Sonntag hatte Fußball-Nationalspielerin Lena Goeßling vom VfL Wolfsburg die Halbfinal-Begegnungen ausgelost. Das zweite Duell in der Runde der letzten Vier bestreiten Werder Bremen und Rekord-Pokalsieger FC Bayern München. Welches der beiden Aufeinandertreffen am Dienstag, den 23. und welches am Mittwoch den 24. April stattfindet, wird vom DFB in den kommenden Tagen bekanntgegeben.