Vorwarn- und Überlastungsstufe: Diese Regeln gelten künftig für den Amateursport in Sachsen

Vorwarnstufe: Seit Freitag gilt in ganz Sachsen die Vorwarnstufe der Corona-Schutzverordnung. Für private Treffen gilt nun Personenobergrenze, zumindest für Menschen ohne 2G-Status (geimpft oder genesen).Wer seine Brötchen nicht als Profi verdient, der trifft sich privat zum Sport und muss sich ebenfalls an diese Regelung halten. Auf einem Spielfeld dürfen nun, egal ob in der Halle oder auf dem Rasen, nur noch zehn Personen zusammenkommen. Kinder unter 14 Jahren sowie Menschen mit 2G-Nachweis werden nicht einberechnet. Mit der neuen, ab Montag greifenden Verordnung wird das Alter auf 16 Jahre hoch gesetzt.

Überlastungsstufe: Das Sozialministerium geht davon aus, dass die Corona-Stationen in den Kliniken des Freistaats in wenigen Tagen an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Sobald 1300 Betten auf den Normal- oder 420 auf den Intensivstationen mehrere Tage in Folge überschritten werden, treten neue Regeln in Kraft. Dann gilt für den Amateursport die 2G-Regelung – zumindest fast. Eine einzige Person ohne einen solchen Nachweis darf bei einer privaten Zusammenkunft noch dabei sein. Auch hier sind Kinder unter 14 Jahren (ab Montag ab 16 Jahren) ausgenommen.