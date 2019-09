Vorwürfe an BVB-Stars: Dortmund-Sportdirektor Michael Zorc spricht Klartext nach Bremen-Remis

BVB-Sportdirektor Zorc nach Remis gegen Bremen ratlos: "Keine Erklärung"

"Wir müssen liefern, und zwar Punkte", forderte der BVB-Verantwortliche in einem Interview mit der Westfälischen Allgemeinen Zeitung. Doch bei der bloßen Forderung blieb es bei Zorc nicht - er machte seinen Dortmundern auch Vorwürfe: "Wir haben derzeit zu viele Spieler, die aktuell nicht in Bestform sind", sagte Zorc - und stellte damit auch die Verfassung seines Teams in Frage.

Die BVB-Leistung gegen Bremen ließ Zorc ratlos zurück: "Ich habe dafür noch keine Erklärung", so der 57-Jährige, der in der ersten Halbzeit noch eine "dominante Leistung" seiner Mannschaft gesehen hatte. Tatsächlich gingen die Dortmunder durch Treffer von Mario Götze (9. Minute) und Marco Reus (41.) nach einem frühen Gegentreffer durch Bremen-Stürmer Milot Rashica (7.) mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit. Im zweiten Durchgang wirkte der BVB aber wie ausgewechselt und ließ noch ein Tor von Marco Friedl (55.) zum 2:2-Endstand zu. Zorc ärgert sich: "Warum wir dann in der zweiten Halbzeit so ein offenes Spiel zugelassen haben, verstehe ich nicht."