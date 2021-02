Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe: Deutscher Schwimm-Verband beurlaubt einen seiner Trainer

Der DSV reagierte am Freitag umgehend auf den Spiegel-Bericht und stellt klar, dass "jegliche Form von Missbrauch und Gewalt, gleich, ob körperlicher, seelischer oder sexueller Art" verurteilt wird. "Jeder Fall von sexualisierter Gewalt ist ein Fall zu viel. Der DSV reagiert unmittelbar und vollumfassend auf Verdachtsfälle", heißt es in der Meldung weiter.

Was passiert jetzt? "Der/die Verdächtige wurde gemäß unserer Handlungsrichtlinien bei Verdachtsfällen mit sofortiger Wirkung beurlaubt, ohne hiermit eine Vorverurteilung durchzuführen", heißt es in der DSV-Meldung. Desweiteren wurde Kontakt zu einem mutmaßlichen Opfer hergestellt, ein Bild über die Vorgänge soll sich verschafft werden, weitere Informationen wurden an die Staatsanwaltschaft übergeben. "Wir unterstützen die vollumfängliche Aufklärung möglicher Fälle im Bereich sexualisierter Gewalt", heißt es weiter vom Schwimmverband. "Das Thema Aufarbeitung ist in diesem Bereich von großer Bedeutung, denn Schweigen schützt die Falschen. Der DSV hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Kultur des Hinsehens zu schaffen."