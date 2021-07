Vorzeitige Abreise: Trainer Thomas Reis verlässt Trainingslager des VfL Bochum

Trainer Thomas Reis hat am Donnerstag überraschend das Vorbereitungscamp von Aufsteiger VfL Bochum in Südtirol verlassen. Beim Kurznachrichtendienst Twitter erklärte der Bundesliga-Klub, dass die Abreise des 47-Jährigen aus "wichtigen privaten Gründen" erfolgen musste. "Der Coach wird aber schnellstmöglich nach Bruneck zurückkehren", schrieb der VfL ohne Details zu nennen. Bereits am Samstag werde Reis zurückerwartet, sagte ein Vereinssprecher. Dann ist ein Testspiel gegen den FC Turin geplant, ehe am Sonntag das Trainingslager endet.

Anzeige