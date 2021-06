Bericht über vorzeitige Vertragsauflösung: Sebastian Rudy verlässt Bundesliga-Absteiger Schalke 04

Der FC Schalke 04 muss offenbar ohne Sebastian Rudy in die kommende Saison in der 2. Bundesliga gehen. Nach Informationen des Kicker löst der Mittelfeldmann seinen eigentlich noch bis 2022 laufenden Vertrag beim Bundesliga-Absteiger vorzeitig auf. Wo es für Rudy künftig weitergeht, blieb indes zunächst offen. Spekulativ nennt das Fachmagazin eine Zukunft bei der TSG Hoffenheim , wo der 31-Jährige zuletzt zwei Jahre auf Leihbasis spielte.

Am Montag hatte der FC Schalke die Spieler und das Trainerteam zu Corona-Tests geladen. Am Dienstag und Mittwoch waren Leistungstests geplant. Bei den Tests am Montag hatte der frühere Nationalspieler Rudy laut Klubangaben trotz Einladung gefehlt. Der 31-Jährige sei zu dem Test geladen gewesen, sagte der Sportdirektor Rouven Schröder laut einer Mitteilung auf der Homepage des Klubs. "Er ist nicht gekommen, was uns mit Blick auf eine mögliche Zukunft bei Schalke 04 nachdenklich stimmt." Jetzt kommt es wohl zur vorzeitigen Trennung.