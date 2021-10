Nach vorzeitiger WM-Quali jetzt Titelkandidat? DFB-Star Goretzka: "Weiterhin kleine Brötchen backen" 

Die deutsche Nationalmannschaft ist in Katar dabei: Weil Armenien sein Spiel in Rumänien verloren hat und das DFB-Team in Nordmazedonien einen ungefährdeten 4:0-Sieg einfuhr, kann das DFB-Team für Katar im Winter 2022 planen. "Wir haben uns jetzt qualifiziert, das ist erstmal sehr, sehr wichtig für uns, das gibt uns Selbstvertrauen für die nächsten Spiele", sagte Kai Havertz, der das wichtige 1:0 für die Nationalelf erzielte, bei RTL.

Allerdings: Vor allem in der ersten Halbzeit hatte sich das Team von Bundestrainer Hansi Flick sehr schwer getan. Chancen hatten Doppeltorschütze Timo Werner & Co. genug, aber der Ball wollte nicht in das Tor. "Die wissen, wie man verteidigt und muss sie erstmal müde spielen. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann auch in Tore umgemünzt", sagte Mittelfeldspieler Leon Goretzka. Durch den Sieg und das gelöste WM-Ticket haben die letzten beiden Quali-Spiele im November am 11. November in Wolfsburg gegen Liechtenstein und drei Tage später in Armenien für Flick nur noch freundschaftlichen Charakter.