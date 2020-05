Die neuen Superstars: Mbappé, Sancho, Havertz, Fati & Co. im Voting – Wer hat das Zeug zum Weltfußballer?

Seit Jahren wird der Weltfußball von zwei Ausnahmespielern dominiert. Doch die Karrieren von Lionel Messi, 32, und Cristiano Ronaldo, 35, neigen sich allmählich dem Ende entgegen. "Sie sind immer noch die Benchmark. Aber dahinter gibt es vielleicht 10 Spieler, die sich darum streiten, der Drittbeste zu sein", sagt Sky-Experte Didi Hamann. Darunter seien auch einige der neuen Superstars, etwa Jadon Sancho von Borussia Dortmund: "Wenn ich mir anschaue, wie ein Neymar gehypt wird und gucke mir an, was ein Sancho Woche für Woche abliefert, ist der Unterschied nicht so groß."

Wer hat also das Potenzial, in absehbarer Zeit in die Fußstapfen von Messi und CR7 zu treten? Welcher Spieler hat das Zeug dazu, eines Tages zum Weltfußballer gewählt zu werden? Stimmt ab unter den folgenden 16 Supertalenten im Weltfußball. Alle Porträts im Podcast gibt es hier.