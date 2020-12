Voting: SPORTBUZZER-Elf des Jahres - Wer war der beste Torhüter 2020? 

Manuel Neuer wurde bei der offiziellen FIFA-Wahl "The Best" zum Welttorhüter gekürt. Für viele sicherlich hochverdient. Schließlich gewann er mit dem FC Bayern in diesem Jahr das Triple aus Champions League, Meisterschaft und DFB-Pokal. Doch machen ihn die Erfolge mit dem Klub auch ganz zwangsläufig zum besten Keeper der Bundesliga? Das entscheidet Ihr beim großen SPORTBUZZER-Voting zur Elf des Jahres. Hat Euch ein anderer Torwart besser gefallen? Gibt es einen heimlichen Helden, der mit seinem Klub zwar keine großen Trophäen eingefahren, aber mit beständigen Top-Leistungen geglänzt hat?

