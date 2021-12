Voting: SPORTBUZZER-Elf des Jahres – Wer war der beste Torhüter 2021?

An diesem Mann kommt man nur schwierig vorbei: Dies gilt ganz sicher für die gegnerischen Stürmer und vielleicht auch für Euch bei unserem Voting. Manuel Neuer ist für viele Beobachter auch im Alter von 35 Jahren noch immer der beste Torhüter der Welt. Doch war der Schlussmann des FC Bayern auch in den vergangenen zwölf Bundesliga-Monaten der herausragende Keeper in der deutschen Eliteliga? Oder hat Euch ein anderer Schlussmann besser gefallen? Anzeige

Kandidaten gibt es einige: Nicht ohne Grund überwies Borussia Dortmund im vergangenen Sommer 15 Millionen Euro an den VfB Stuttgart, um Gregor Kobel zur neuen Nummer Eins im BVB-Tor zu machen. Bisher war der Transfer ein kluger Schachzug. Kobel ist eine der Konstanten bei der Borussia und hat sogar das Zeug zum Führungsspieler. Andere Keeper stehen mit ihren Klubs vielleicht nicht so sehr im Fokus, überzeugen dennoch Woche für Woche mit Top-Leistungen. Wie wäre es also mit Mark Flekken vom SC Freiburg oder dem Hoffenheimer Oliver Baumann? Oder haben Euch die rund sechs Bundesliga-Monate von Manuel Riemann bei Aufsteiger VfL Bochum am besten gefallen? Beim SPORTBUZZER-Voting entscheidet Ihr!

