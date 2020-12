Voting: SPORTBUZZER-Elf des Jahres - Wer war der beste Trainer 2020? 

Elf überragende Einzelkönner - alles schön und gut. Aber was ist eine erstklassig besetzte Mannschaft ohne Top-Trainer wert? Meist bestenfalls die Hälfte. Also: Nachdem wir in den vergangenen Tagen das Tor, die Abwehr, das Mittelfeld und den Angriff besetzt haben, suchen wir beim SPORTBUZZER-Voting zur Elf des Jahres nun den Mann, der den ganzen Laden zusammenhält. Wer soll das Team aus Bundesliga-Hochkarätern trainieren? Anzeige

Kandidaten bietet die Liga genug. Top-Favorit dürfte Hansi Flick sein. Gerade mal gut ein Jahr im Amt gewann er mit den Bayern in der vergangenen Saison alles, was es zu gewinnen gab. Oder sind Titel bei der Besetzung der Bank für Euch nicht allein ausschlaggebend? Liebhaber von taktischer Finesse und jugendlichem Esprit setzen vielleicht eher auf Julian Nagelsmann, der RB Leipzig in der vergangenen Saison sensationell bis ins Halbfinale der Champions League führte. Oder wie wäre es mit Gladbachs Marco Rose, der für die kommende Spielzeit bei Borussia Dortmund joch im Kurs stehen soll?

