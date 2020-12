Voting: SPORTBUZZER-Elf des Jahres - Wer waren die besten Abwehrspieler 2020? 

Ihr entscheidet: Welche Verteidiger gehören in die Elf des Jahres?

Wer in seiner Mannschaft nicht nur auf baumlange und hünenhafte Abräumer setzen will, kommt in der Abwehr wahrscheinlich kaum an Angelino vorbei. Der wieselflinke Außenverteidiger von RB Leipzig stand mit seinem Team in der vergangenen Saison nicht nur im Halbfinale der Champions League, sondern entwickelte sich in der aktuellen Spielzeit auch noch zu einer Art Torjäger. Oder wie wäre es mit Marvin Friedrich von Union Berlin? Klar, ein Außenseiter beim Kampf um einen Platz in der Elf des Jahres - seine Leistungen lassen ihn aber zumindest zu einem Kandidaten werden.