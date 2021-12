Voting: SPORTBUZZER-Elf des Jahres – Wer waren die besten Abwehrspieler 2021?

Sie sind die baumlangen Hünen, die im Zentrum abräumen, was es abzuräumen gibt. Oder die wieselflinken Kämpfer, die den Defensivverbund zusammenhalten und zugleich auch noch für Schwung auf dem Flügel sorgen: Ohne starke Abwehrreihe gibt es für keine Mannschaft etwas zu holen. Doch wer waren für Euch die herausragenden Spezialisten dieses Bundesliga -Jahres? Nachdem die Torhüter bereits an der Reihe waren, suchen wir jetzt die besten Abwehrspieler der deutschen Eliteliga.

Einzige Vorgabe: Wir bauen dabei auf eine Viererkette – ohne die exakten Innen- und Außenverteidigerrollen zu vergeben. Setzte nicht der damalige Bundestrainer Joachim Löw auf dem Weg zum WM-Titel 2014 auf vier Innenverteidiger in seiner Abwehrkette? Also: Keine Beschränkungen, beim SPORTBUZZER-Voting zur Bundesliga-Elf des Jahres zählt jede Stimme. Wie wäre es also mit Niklas Süle vom FC Bayern und Manuel Akanji von Borussia Dortmund in der Innenverteidigung? Oder tendiert Ihr eher zu Senkrechtstarter Nico Schlotterback vom SC Freiburg? Wer es eher mit starken Außenspielern hält, kommt womöglich an Alphonso Davies nicht vorbei. Oder ist doch der Hoffenheimer David Raum Euer Mann? Ihr entscheidet!