Voting: SPORTBUZZER-Elf des Jahres - wer waren die Besten im Jahr 2020?

Letzte Chance! Schon in den vergangenen Tagen habt Ihr fleißig abgestimmt, die Voting-Buttons gedrückt und Eure Bundesliga-Elf des Jahres zusammengestellt. Nach derzeitigem Stand ist so manche Überraschung dabei - aber eine finale Entscheidung gibt es noch nicht. Soll Manuel Neuer in Eurem Tor stehen? Oder vielleicht eher Peter Gulacsi? Setzt Ihr in der Abwehr eher auf Erfahrung und beruft Mats Hummels oder Jerome Boateng? Oder haltet Ihr es wie Bundestrainer Joachim Löw und gebt jüngerem Personal den Vorzug?

Anzeige