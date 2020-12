Voting: SPORTBUZZER-Elf des Jahres - Wer waren die besten Mittelfeldspieler 2020? 

Jugendstil oder geballte Erfahrung? Offensives Spektakel oder doch eher defensives Spektakel? Wie Ihr Euer Mittelfeld beim SPORT BUZZER-Voting zur Elf des Jahres gestaltet, hängt ganz von Euren persönlichen Vorlieben ab. Nachdem wir zuletzt die Positionen im Tor und in der Abwehr besetzt haben, geht es heute um die Schaltzentrale der Mannschaft. Wählt dabei drei Spieler in Euer Team.

Ihr entscheidet: Welche Mittelfeldspieler gehören in die Elf des Jahres?

Wer es kompromisslos mag, setzt wahrscheinlich auf BVB-Abräumer Axel Witsel. Für Esprit im Spiel nach vorn könnten dessen Teamkollegen Giovanni Reyna und Julian Brandt sorgen. Oder gefallen Euch die beiden Gladbacher Lars Stindl und Florian Neuhaus, der zuletzt auch schon in der Nationalmannschaft glänzte, besser? Und dann ist da ja auch noch der von Joachim Löw verschmähte Thomas Müller. Der Bayern-Star hätte sich sein Plätzchen in der Mannschaft sicher auch verdient. Keine leichte Entscheidung also...