Voting: SPORTBUZZER-Elf des Jahres – Wer waren die besten Mittelfeldspieler 2021?

Auch in diesem Jahr suchen wir wieder die SPORTBUZZER-Elf des Jahres. Welche Spieler haben Euch in den vergangenen zwölf Bundesliga-Monaten am meisten überzeugt? Ihr allein entscheidet, wer es in diese Auswahl schafft. Macht mit beim großen Voting. Heute geht es um die Mittelfeldspieler.