Voting: SPORTBUZZER-Elf des Jahres - Wer waren die besten Stürmer 2020? 

Champions-League-Sieger, DFB-Pokal-Sieger, Meister, Torschützenkönig in allen drei Wettbewerben, Gewinner des europäischen und des deutschen Supercups, Deutschlands Fußballer des Jahres, Europas Fußballer des Jahres, Weltfußballer - puh, würde es Robert Lewandowski beim SPORT BUZZER-Voting zur Elf des Jahres nicht ins Team schaffen, wäre dies schon eine faustdicke Überraschung. Aber: Die Macht ist mit Euch! Gebt Ihr anderen Stürmern Eure Stimme, bleibt der Superstar des FC Bayern außen vor.

Ihr entscheidet: Welche Angreifer gehören in die Elf des Jahres?

Kandidaten für die drei Plätze in der Angriffsreihe gibt es genug. Allein der Blick auf die Flügelstürmer lässt einen mit der Zunge schnalzen: Jadon Sancho ( Borussia Dortmund ), Serge Gnabry, Kingsley Coman, Leroy Sané (alle FC Bayern ), Leon Bailey ( Bayer Leverkusen ) und und und... Ach ja, für das Zentrum gibt es dann ja auch noch BVB-Tormaschine Erling Haaland. Oder dürfen Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg und Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim nicht fehlen?

Morgen suchen wir den besten Trainer des Jahres. Wen Ihr in die Elf des Jahres gewählt habt, lest Ihr am 2. Januar auf unserer Seite.