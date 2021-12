Voting: SPORTBUZZER-Elf des Jahres – Wer waren die besten Stürmer 2021?

Patrik Schick kann einem fast ein wenig leid tun. In 14 Einsätzen gelangen dem tschechischen Nationalspieler in der bisherigen Saison 16 Treffer, auf der Zielgeraden der Hinrunde netzte er binnen zwölf Tagen achtmal ein - und dennoch führt der Stürmer von Bayer Leverkusen mit Blick auf die Bundesliga-Torjäger ein Schattendasein. Robert Lewandowski, der in der vergangenen Saison des FC Bayern den legendären Saison-Rekord von Gerd Müller brach und auch jetzt wieder Treffer an Treffer reiht, und der kaum minder gefährliche BVB-Star Erling Haaland überstrahlen alles und jeden. Anzeige

Sind die beiden Plätze im Sturm der SPORTBUZZER-Elf des Jahres also diesem Duo vorbehalten? Oder hat sich Schick einen Platz in Eurer Bundesliga-Auswahl der letzten Monate verdient? Zugegeben: Eigentlich scheinen Lewandowski und Haaland aus der Mannschaft nicht wegzudenken . aber die Entscheidung liegt allein bei Euch. Vielleicht setzt Ihr aber auch auf andere Außenseiter: Wie wäre es als mit André Silva, der bei Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison fast nach Belieben traf? Oder hat der Portugiese bei Euch Kredit verspielt, weil es bei seinem neuen Klub RB Leipzig noch nicht so laufen will? Weitere mögliche Kandidaten: Anthony Modeste vom 1. FC Köln, der Mainzer Jonathan Burkardt oder Hoffenheims Andrej Kramaric. Wer bekommt Eure Stimme?

