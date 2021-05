Wachablösung in Italien: Jetzt kann Inter Juventus sogar mehr als nur den Titel kosten

Die Meisterserie von Juventus Turin ist beendet. Nach neun Titeln ist jetzt Inter Mailand an der Reihe – und will am liebsten selbst eine Serie hinlegen. Schlüsselfigur ist Trainer Antonio Conte. Er stand 2011 am Beginn der Siegesserie von Juventus. An diesem Samstag (18 Uhr/DAZN) trifft Inter auf seine im Zorn verlassene Liebe Juventus. Anzeige

Die Ausgangspositionen könnten unterschiedlicher nicht sein. Die Inter-Spieler leisteten sich zwei Tage vor dem Derby d’Italia einen Grillabend. Sogar Conte selbst, berüchtigt als humorloser Zuchtmeister, tauchte entspannt und fröhlich auf. Der Grillabend war zugleich eine Versöhnungsgeste von Stürmer Lautaro Martinez. Der Argentinier hatte sich über zu wenig Einsatzzeiten beschwert. Großmütig akzeptierte der Coach das Steakopfer. Friede, Freude, Rinderbraten also. Bei Juventus hingegen herrscht Tristesse. Die Meisterschaft ging früh verloren. "Wir haben ein Reich, das neun Jahre dauerte, zum Einsturz gebracht", frohlockte der einstige Reichsmitgründer Conte vor zwei Wochen.

Seitdem verfällt das Turiner Bauwerk weiter. Nach einem mutlosen Auftritt beim 0:3 gegen den AC Mailand letzte Woche ist sogar die Qualifikation für die Champions League gefährdet. Das passt Conte prächtig ins Konzept. "Es ist faszinierend, als italienischer Meister ins Allianz-Stadium in Turin einzuziehen und dort über das Schicksal von Juventus zu entscheiden", sagte genüsslich Inters Sportdirektor Giuseppe Marotta. Dieser hatte einst Conte zu Juventus geholt. Er war der zweite wichtige Macher des Aufstiegs der Bianconeri. Die Ankunft Cristiano Ronaldos in Turin, die Marotta kritisch sah, führte zum Abschied – und kurz darauf zum Engagement mit Conte bei Inter. Dort setzten beide – wie schon in Turin – auf Kompaktheit.

"Ich will immer alles. Ich akzeptiere kein Mittelmaß. Deshalb gelte ich manchen Leuten auch als schwierig", charakterisiert Conte sich selbst. Den gern in Fraktionen zerfallenden Inter-Kader schweißte er mit eiserner Hand zusammen. Topstürmer Romelu Lukaku (22 Treffer in 34 Spielen) ist mit seiner Athletik auch allererster Verteidiger. Partner Lautaro Martinez (16 Treffer) hat spätestens mit dem Grillabend Einsicht bewiesen. Für ihre Launen bekannte Spieler wie die Kroaten Ivan Perisic und Marcelo Brozovic sind zu Stützen gereift. Ganz geradlinig verlief der Aufschwung aber nicht. Für die Champions League ist Contes simpler Kraftfußball nicht kreativ genug.

Nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase wackelte des Trainers Stuhl gewaltig. Lediglich das fehlende Geld für einen neuen, neben Conte zu bezahlenden Coach, hinderte die chinesische Besitzerfamilie Zhang an einem Wechsel. Jetzt liegt es vor allem in der Hand der Chinesen, ob bei Inter tatsächlich eine neue Ära beginnt. Seit Monaten suchen sie Investoren für den Klub. Sie können momentan offenbar so wenig Geld ins Ausland transferieren, dass sie den Spielern die Gehälter und sogar die Meisterprämie kürzen wollen. Wegen dieser Ungewissheiten hat Conte seinen bis 2022 laufenden Vertrag bislang nicht verlängert.