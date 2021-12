Wackelig hinten, ohne Idee vorn: RB Leipzig verliert auch bei Union Berlin

Berlin. Sie wollten Wiedergutmachung fürs 1:3 gegen Bayer, zumindest in Sichtweite zu den angenehmen Tabellenplätzen bleiben, bei Union Berlin punkten. Es blieb beim Wollen, es fehlte am Können, an Tempo und Biss. Die Roten Bullen sind mit dem 1:2 (1:1) in der Alten Försterei noch gut bedient, kassieren - RB-Novum - die dritte Liga-Pleite in Folge. Tore vor 13500 Fans, knappe 1000 aus Leipzig: 1:0, Taiwo Awoniyi (12.), 1:1, Christopher Nkunku (13.), 2:1, Timo Baumgartl (57.). Kein Zweifel: Nach der neuerlichen Enttäuschung wird es eng für Cheftrainer Jesse Marsch, gerät auch Club-Boss Oliver Mintzlaff in Erklärungsnot.

