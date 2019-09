WADA gibt Russland drei Wochen um Doping-Manipulationsvorwürfe aufzuklären

Die Welt-Anti-Doping-Agentur setzt Russland unter Druck: Innerhalb von drei Wochen müssen die Verantwortlichen in dem Land auf die jüngsten Vorwürfe zu Manipulationen im Moskauer Dopinglabor antworten. "Die WADA hat die russische Seite dazu aufgefordert, in dieser Zeit Erklärungen zu den angeblichen Unregelmäßigkeiten im Moskauer Labor abzugeben", sagte der Chef des Aufsichtsgremiums der russischen Anti-Doping-Behörde RUSADA, Alexej Iwljew, am Montag der Agentur Interfax.

WADA erteilt Drei-Wochen-Frist um Doping-Zweifel auszuräumen

Der RUSADA und dem russischen Sportministerium seien Kopien der Berichte der WADA und von unabhängigen Experten zur Verfügung gestellt worden, teilte die WADA-Exekutive nach ihrer Sitzung in Tokio mit. In den Dokumenten seien "die fraglichen Widersprüche aufgeführt. Sie erhielten drei Wochen Zeit, um ihre Kommentare abzugeben, zusammen mit Antworten auf eine Liste mit spezifischen Fragen", heißt es in dem Statement.

Allerdings hat es laut WADA auch "gute Fortschritte" bei der Analyse der Moskauer Labordaten gegeben: "Bislang wurden bereits 47 Fälle identifiziert und Beweispakete an die zuständigen internationalen Sportverbände übermittelt."

RUSADA droht erneute Suspendierung - Sportminister sagt WADA Unterstüzung zu

Wenn sich der Fälschungsvorwurf erhärten sollte, droht der RUSADA eine erneute Suspendierung. Nach einer dreijährigen Sperre hatte die WADA den Bann am 20. September 2018 aufgehoben - mit der Auflage, dass Russland die Doping-Daten und -Proben aus den Jahren 2012 bis 2015 an die WADA übergibt. Dies ist aber erst nach einigem Zögern geschehen.

Der russische Sportminister Pawel Kolobkow betonte, ausländische wie russische Experten würden in dem Fall zusammenarbeiten. "Wir werden weiterhin alles machen, um jede Unterstützung von unserer Seite zu garantieren", sagte er.

Leichtathletik-WM in Doha: 29 Russen unter neutraler Fahne sicher dabei

Bei der Weltmeisterschaft in Doha (27. September bis 6. Oktober) dürfen in jedem Fall aber 29 Leichtathleten aus Russland unter neutraler Fahne an den Start gehen. Diese Regelung gilt seit den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro auch für andere internationale Wettkämpfe wie WM und EM. Iwljew betonte, es sei noch zu früh, um über mögliche Folgen für die Teilnahme russischer Athleten an den Olympischen Spielen 2020 zu spekulieren. Auch der Kreml reagierte zurückhaltend. "Die WADA hat eine Reihe von Fragen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. "Jetzt müssen wir einfach warten."

Auch das Council des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF beriet am Montag in Doha/Katar über die seit November 2015 bestehende Suspendierung des russischen Verbandes. Dass die Sperre vier Tage vor Beginn der Weltmeisterschaften in Doha aufgehoben wird, ist zu bezweifeln. Die jetzt getroffene Entscheidung der WADA wird sicher Einfluss auf das Urteil der IAAF-Exekutive haben.

