Lange Pause für Sergio Ramos? Real Madrid muss erneut um seinen Kapitän bangen

Real Madrids Kapitän Sergio Ramos hat sich eine Muskelverletzung in der linken Wade zugezogen. Das teilte der spanische Spitzenklub am Donnerstag mit. Über die Ausfallzeit machten die "Königlichen" keine Angaben. Die spanische Zeitung Mundo Deportivo schrieb jedoch, dass der 35 Jahre alte Abwehrspieler für etwa einen Monat ausfallen werde. Ramos teilte auf Instagram mit, er habe beim Training nach dem Spiel der spanischen Nationalmannschaft am Vortag gegen das Kosovo (3:1), bei dem er nur fünf Minuten im Einsatz war, plötzlich einen Stich in der Wade gespürt.

