PSG-Star angeschlagen: Kylian Mbappé droht Ausfall gegen Manchester City

Paris Saint-Germain bangt um den Einsatz von Stürmer Kylian Mbappe im Halbfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag bei Manchester City. Der Weltmeister plagt sich mit muskulären Problemen in der rechten Wade, teilte sein Klub am Freitag mit. Der 22-Jährige fällt mindestens für das Spiel in der Ligue 1 an diesem Samstag gegen RC Lens aus. "Wir hoffen, dass es nichts Ernstes ist und er so schnell wie möglich wieder bei uns ist", sagte Trainer Mauricio Pochettino.

