Wagner-Nachfolger gefunden: Manuel Baum wird neuer Trainer des FC Schalke 04 - Naldo als Co-Trainer

Jetzt ist es offiziell: Manuel Baum folgt beim FC Schalke 04 auf den am Sonntag entlassenen David Wagner. Das gaben die Königsblauen am Mittwoch bekannt. Der 41-Jährige erhält einen Vertrag bis 2022 und wird das Team bereits an diesem Samstag (18.30 Uhr, Sky) beim Auswärtsspiel gegen RB Leipzig betreuen. Baum gibt für die Wagner-Nachfolge seinen Posten als U18-Nationaltrainer Deutschlands, den er seit 2019 inne hatte, auf.