Wer ist Niedersachsens Behindertensportler des Jahres 2022? Jetzt abstimmen!

Zum 22. Mal wird der Behindertensportler Niedersachsens gekürt – und ihr entscheidet über den Sieger. Zur Wahl steht die Rollstuhlbasketballspielerin Mariska Beijer, Mittelstreckenläufer Alexander Bley, Sportschütze Tim Focken, Handbiker Bernd Jeffré, Tischtennisspieler Björn Schnake und Rollstuhltennisspieler Christoph Wilke.

Der Wahlsieger soll in einem großen Showabend im GOP Varieté-Theater in Hannover am 24. März gefeiert werden. Die Abstimmung über den Sportler des Jahres läuft vom 18. Februar bis zum 16. März hier beim SPORTBUZZER Hinterlasst eure Adresse und eine Telefonnummer (idealerweise Handy). Jeder, der mitmacht, kann in einer Tombola attraktive Preise gewinnen. Hauptgewinne sind Reisen in den Chiemgau und nach Kreta. Jetzt aber erst einmal abstimmen, bitte!