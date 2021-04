Wahlhelfer Marcelo: Real-Verteidiger droht im CL-Rückspiel gegen Chelsea auszufallen

77 Minuten hat Marcelo am Dienstag für Real Madrid beim 1:1-Unentschieden im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Chelsea gespielt. Den wichtigen Ausgleich leitete er mit seiner Flanke ein. Im Rückspiel könnte der Außenverteidiger, der seit 2007 bei Real unter Vertrag steht, fehlen. Wie die El Mundo berichtet, wurde Marcelo als Wahlhelfer bei der Madrider Stadtratswahl ausgelost. Die findet nächsten Dienstag statt – dem Tag, an dem die Königlichen den Weg nach London antreten wollen.

Die Regularien sehen vor, dass Wahlhelfer aus beruflichen Gründen von ihren Pflichten entbunden werden können – allerdings nur, wenn sie in diesem Zeitraum für die Gemeinschaft wichtige Dienste erledigen, also beispielsweise im Gesundheitssystem arbeiten. Ein Fußballspieler dürfte nicht in diese Kategorie fallen. Sollte Marcelo, wie von der spanischen Hauptstadt vorgesehen, seine Pflicht als Wahlhelfer erfüllen müssen, könnte er am Mittwoch separat nach London fliegen und so trotzdem zur Mannschaft stoßen. Hierbei ist allerdings fraglich, ob nicht die Coronabestimmungen verletzt würden.