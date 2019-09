Wahnsinn, dieser Aufsteiger! TuS Vinnhorst schlägt auch die Jungrecken

TuS Vinnhorst hat die erste Nagelprobe in der 3. Handball-Liga Nord-Ost bestanden und mit dem 28:26 (14:12) gegen die TSV Burgdorf II seine Bilanz makellos gehalten – fünf Spiele, fünf Siege. „Ich bin sehr glücklich. Das war heute ein schweres Spiel“, jubelte TuS-Trainer Nei Cruz Portela. Nach Abpfiff konnte auch David Sauß wieder lachen. Beim Versuch, einen Ball abzufangen, war er mit Malte Donker zusammengeprallt (40.) und hatte eine Platzwunde am Auge erlitten.

Höhenflug geht weiter: Aufsteiger Vinnhorst will wieder an die Spitze

Burgwedel lässt Magdeburg keine Chance

Die Anderter fiebern jetzt dem Derby am Samstag in Burgwedel entgegen. Die Mannschaft der Spielertrainer Kay Behnke und Marius Kastening überrannte den SC Magdeburg II mit 28:15 (13:9). Burgwedel zeigte von Beginn an Stärke. In der 16. Minute traf Kastening zum 10:2 (16.). Auch eine Schwächephase, die die Führung auf 11:8 (26.) schmelzen ließ, überstand Burgwedel und dominierte danach. Kas­te­nings Lob verdienten sich die Torhüter Mustafa Wendland und Erik Frommeyer: „Beide haben stark gehalten.“