Wahnsinn in der Nachspielzeit: Eggestein kontert Narey-Ausgleich und führt Werder zum Sieg über Düsseldorf

Der SV Werder Bremen hat sein erstes Saisonspiel in der 2. Liga auf kuriose Art und Weise gewonnen. Dank eines Doppelpacks von Josh Sargent (39. und 64. Minute) und einem Elfmeter-Treffer von Maximilian Eggestein in der Nachspielzeit (90.+6) schlug der Bundesliga-Absteiger am Samstagabend Fortuna Düsseldorf mit 3:2 (1:0). Vor 12.850 Zuschauern in der Merkur-Spielarena kämpften sich die Düsseldorfer zweimal per Treffer von Rouwen Hennings (47.) und Khaled Narey (90.+4) zurück - mussten sich am Ende aber doch der Mannschaft von Trainer Markus Anfang nach dem Eggestein-Strafstoß geschlagen geben. Es war der erste Werder-Sieg nach zwölf sieglosen Spielen in Folge.

Nach dem schmeichelhaften 1:1 im Heimspiel gegen Hannover 96 kam Werder auch gegen Düsseldorf nicht wirklich gut aus den Startlöchern. Denn die besseren Chancen hatten die Gastgeber, die zum Liga-Start souverän in Sandhausen gewannen. Ex-Bremen-Verteidiger Florian Hartherz kreierte die beste Chance in der Anfangsphase mit einer Flanke auf Jakub Piotrowski (17.). Der Pole köpfte aus kürzester Distanz neben das Tor. Die Anfangsphase gehörte klar der Fortuna - doch es scheiterte an der Chancenverwertung. Anders machte es der Bundesliga-Absteiger: Etwas mehr als zehn Minuten nachdem Niclas Füllkrug (28.) eine gute Möglichkeit mit seiner Schussgelegenheit vergab, zappelte der Ball im Netz. Düsseldorf-Keeper Florian Kastenmeier konnte einen Distanzschuss von Romano Schmid nur zur Seite abwehren, Im Strafraum war dann Sargent (39.) zur Stelle, der den Ball handspielverdächtig annahm und eiskalt ins rechte Eck schoss.

Bei strömendem Regen ging es in die Pause - mit einem Blitzstart bei weiteren massiven Schauern meldete sich Düsseldorf aus der Kabine zurück. Hennings markierte nach Flanke von Khaled Narey sein drittes Saisontor. Der gebürtige Bad Oldesloer schaltete im Strafraum deutlich schneller als seine Gegenspieler. Danach lief die Partie fast deckungsgleich mit der ersten Hälfte ab: Die Fortuna machte das Spiel in der Anfangsphase - aber Werder riss das Spiel an sich und traf. Nach einer scharf auf den langen Pfosten getretenen Ecke von Niklas Schmidt war erneut Sargent (64.) zur Stelle - diesmal per Kopf. In Folge stand Bremen vor allem defensiv stabil und verlagerte sich auf Konter. Nach schickem Spielzug auf Vorlage von Yuya Osako hätte Sargent fast seinen dritten Treffer markiert, hätte der Videoschiedsrichter nicht eine Abseitsposition beim US-Amerikaner aufgedeckt.

In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit wurde es dann richtig kurios: Erst schien Narey mit seinem Treffer zum 2:2 (90.+4) der Düsseldorfer Held zu werden - dann verursachte der Ex-Hamburger einen Elfmeter nach Foul an Felix Agu, den Eggestein (90.+6) souverän zum entscheidenden 3:2 verwandelte.