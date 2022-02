"Wahrheit geigen": Rose erklärt BVB-Reaktion gegen Gladbach - Reus fordert "Klarheit im Kopf"

Mit dem Schlusspfiff löste sich die ganze Anspannung. Der 6:0 (2:0)-Kantersieg über Borussia Mönchengladbach und der tosende Applaus der Fans von der Südtribüne entschädigte die Dortmunder Profis für die Schelte der vergangenen Tage. Nur drei Tage nach dem desaströsen 2:4 gegen die Glasgow Rangers in der Europa League gab es wieder Grund zur Freude. Der BVB festigte den zweiten Tabellenplatz und bleibt bei sechs Punkten Abstand einziger Verfolger von Spitzenreiter FC Bayern - doch noch viel wichtiger war, was auf dem Platz passierte: Dortmund zeigte vier Tage vor dem Rückspiel gegen die Rangers eine Top-Reaktion: "Wir mussten wieder eine Reaktion zeigen. Großes Kompliment an die Mannschaft", lobte Matchwinner und Doppeltorschütze Marco Reus - während sein Trainer Erklärungen für den Aufschwung lieferte. Anzeige

So führte BVB-Coach Marco Rose aus, dass es in einer großen Gruppe immer darum gehe, "Lösungen zu finden und lösungsorientiert zu arbeiten". Am Ende benötige man einen "gemeinsamen Konsens" und müsse sich während des Prozesses "auch mal die Wahrheit geigen". Und das hat in der Vorbereitung auf das Gladbach-Spiel offenbar richtig gut geklappt. Vor eigenen Fans sorgten die Torschützen Reus (26./81. Minute), Donyell Malen (32.), Marius Wolf (70.), Youssoufa Moukoko (74.) und Emre Can per Foulelfmeter (90.+1) für den am Ende verdienten Sieg nach einer vor allem in der Schlussphase einseitigen Partie.

Brandt über BVB-"Achterbahnfahrt": "Haben Spiele, wo wir uns ganz doll an den Kopf fassen"

Für Reus, der an fünf Treffern direkt beteiligt und der überragende Mann auf dem Platz war, sollte der BVB diese Tor-Bissigkeit bewahren: "Wir müssen versuchen, in jedem Spiel genauso aufzutreten", forderte der Kapitän und mahnte für die kommenden Aufgaben Grundsätzliches an: "Es geht auch darum, wenn du nicht gut im Spiel bist, dass du trotzdem klar im Kopf bist und die Ruhe bewahrst." Die Mannschaft müsse auch bei Rückschlägen die eigene Klasse ausspielen. Gegen Gladbach war ein Aufbäumen allerdings nicht notwendig: "Wenn du dich in einen Rausch spielst, ist immer alles einfach", fügte Reus an.