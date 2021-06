"Man spürt, dass man lebt": Wakeboard-Weltmeister Flamm hat ein Faible für Extremsportarten

Bei dieser Extremsportart fliegt Flamm in einem Anzug mit Flächen aus Stoff zwischen Armen und Beinen, die an die Häute eines Gleithörnchens erinnern, aus großer Höhe durch die Luft. Seine große Leidenschaft war jedoch viele Jahre lang das Wakeboarden. Auf dem Wasser mit dem Brett unter den Füßen holte er sich jede Menge Adrenalin – und auch zwei WM-Titel.

Daniel Koch spielt mit seinem Rugby-Team von Germania List in der ersten Bundesliga - und in der deutschen 7er-Nationalmannschaft. Der 23-Jährige spielt auf der Position des Verbinders und kam schon in den deutschen Jugend-Nationalmannschaften des Rugby zum Einsatz. ©

„Der WM-Titel 2012 auf den Philippinen war ein großer Erfolg, wichtiger war jedoch für mich der Sieg bei der WWA World Wakeboard Series 2009 in Europa. Da gingen die Wettkämpfe über eine ganze Saison mit Stationen in Kiew, London und Berlin. Das war für mich viel mehr wert, weil es die Leistung eines ganzen Jahres widergespiegelt hat. Bei einer WM, die nur über drei Tage geht, kann man einfach Pech haben oder mit der Anlage nicht klarkommen“, sagt der Extremsportler, der auch Teamchef der deutschen Wakeboard-Nationalmannschaft war und in Deutschland zum Rider of the Year nominiert wurde.

Mit seinen spektakulären Sprüngen brachte Flamm mehr als 13 Jahre lang die Zuschauer auf internationalen und auch heimischen Anlagen wie am Blauen See in Garbsen zum Staunen. „Man kann ungefähr fünf Meter hoch und 20 Meter weit springen“, sagt der Seelzer. Einmal in der Luft, verführen die Wakeboarder atemberaubende Drehungen, Salti und Schrauben, bis sie wieder mit dem Brett auf dem Wasser landen. Was jedoch nicht immer perfekt klappt.

Angefangen hat alles 1999 in Kalletal in der Nähe von Rinteln, als das Wakeboarden, das aus den USA stammt (wake heißt übersetzt Welle), in Deutschland nur aus dem Fernsehen bekannt war. „Da gab es damals schon eine Anlage mit einem Cable, also einem Umlaufseil“, erzählt Flamm. „Ein Jahr lang habe ich versucht, mich irgendwie in die Lüfte zu erheben, aber es war lange Zeit niemand da, der mir erklären konnte, wie das geht. Irgendwann flog dann jemand auf dem Wasser an mir vorbei. Da dachte ich: ,Wow, das willst du auch können.‘ Ich konnte ihn aber nicht fragen, er kam leider nie wieder.“

Durch Zufall habe er dann bei einem Besuch in Halle/Saale zwei Jungs getroffen, die ihm ein paar Tricks gezeigt haben. Von da an gab es kein Halten mehr. „Wir waren immer vorneweg mit den Tricks, die Kiter haben es dann nachgemacht.“

Schon früh ein Pionier für Extremsportarten

Wenn es um ausgefallene Sportarten geht, ist Flamm schon immer früh dran und oftmals sogar ein Pionier gewesen. „Schon als 13-Jähriger habe ich 1983 mit Freiklettern angefangen, da steckte das noch in den Kinderschuhen. Die ersten Snowboards kamen so 1986 raus, da war ich auch gleich voll dabei. Und irgendwann ist mir ein Kitevideo mit Aufnahmen von Hawaii in die Finger gekommen. Das kannte damals auch noch keiner. Da habe ich mir einfach einen Schirm besorgt und es in Dänemark ausprobiert.“

Nun also Wingsuits. „Für mich auch eine Sportart, die, genau wie Wakeboarden oder Freiklettern, viel mit Demut zu tun hat. Man wird geläutert, findet zu sich selbst und merkt, was für ein kleines Licht man ist“, sagt Flamm. „Das sind Grenzerfahrungen, die guttun. Man spürt, dass man lebt.“