Walbrecht wieder in Hannover: Das verletzte Mittelfeldtalent macht die Reha bei 96

In der Sommer-Vorbereitung machte Tim Walbrecht seine Sache gut. Er half in den Testspielen von Hannover 96 als zentraler Mittelfeldspieler aus. Der 1,86 Meter lange Defensivmann bewies, dass er mit den Profis mithalten kann. Am 30. September unterschrieb Walbrecht bei 96 einen Profivertrag - und wurde sofort in die 3. Liga zu Wehen Wiesbaden verliehen.

Anzeige