Waldemar Anton muss beißen: 96-Innenverteidiger hat vor U21-EM starke Rivalen

Badehose aus, DFB-Trainingsanzug an. Sonntag traf sich der Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft in Frankfurt zum Flug nach Innsbruck. 96-Verteidiger Waldemar Anton (22) kam gerade aus dem Urlaub in Bodrum (Türkei), jetzt ist Anton in Tirol. Er gehört zum deutschen 25-Mann-Kader, der sich im Hotel Seehof Nature Retreat in Südtirol auf die EM in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni) vorbereitet. Ob Anton zum endgültigen 23-Mann-Kader bei der EM gehört, den DFB-Trainer Stefan Kuntz am 6. Juni benennt, ist so offen wie seine Zukunft bei Hannover 96.

Dauerbrenner Anton löst sich von bewährten Verbindungen

Antons 96-Vergangenheit ist allerdings beachtlich für seine jungen 22 Jahre: 106 Pflichtspiele bei den Profis, jede Minute der vergangenen Saison war "Waldi" dabei. Oft allerdings nicht gut dabei in der Abstiegssaison. Nachdem Thomas Doll ihn von der Kapitänsbinde erlöst hatte, lief es etwas besser. Aber für seine Karriere löste sich Anton auch von bewährten Verbindungen.

Ein zweistelliges Millionenangebot aus England ließ der Mühlenberger stoppen. Anton beauftragte parallel zu seinem alten Förderer René Neunecker neue Leute für den Karriere-Masterplan: Arthur Beck, der Bruder des VfB-Profis Andreas Beck, und Nadir Kama. Kama betreute bereits einige Spieler aus Antons A-Junioren-Jahrgang. Unter anderem den früheren Junioren-Nationaltorwart Timo Königsmann, dessen Profikarriere so gut wie beendet ist. Unter besonderen Umständen verließ Noah Sarenren Bazee vor anderthalb Jahren eine der erfolgreichsten deutschen Agenturen (Sports Total) und seinen persönlichen Berater – den heutigen 96-Sportdirektor Jan Schlaudraff.