Wie soll das gehen ohne Anton? Hannover 96 muss seinen Stabilisator ersetzen

Der 96-Trainer will sich bei der Suche nicht in die Karten gucken lassen, gibt sich wortkarg. Wie er den Verlust auffangen will? „Indem wir einen aufstellen für ihn“, sagt Kocak trocken. „Und wen wir aufstellen, werden wir am Samstag sehen.“

Waldemar Anton ist ein Hannover-Junge mit Wurzeln in Usbekistan und im Stadtteil Mühlenberg. Sein Vater war Leistungsschwimmer, er selbst ist ein Mathe-Ass mit Abitur. Aber „Waldi“ durfte sich schon länger ausrechnen, dass es was wird mit seiner Profi-Karriere. Vom Mühlenberger SV kam er 2008 in die 96-Jugend. In der Saison 2013/2014 erreichte Anton mit der A-Jugend das Endpsiel um die deutsche Meisterschaft. ©

Nach Leistungsloch wieder zur Form gefunden

Dass die Qualitäten von Anton fehlen dürften, ist dabei aber klar. Der Mühlenberger hat die richtige Balance in seinem Spiel zwischen den Linien, geht bei 96 in vielerlei Hinsicht voran. Vor allem für die jungen Profis ist Anton ein Sprachrohr in und außerhalb der Kabine. Hannovers Ex-Coach André Breitenreiter machte Anton darum einst zum jüngsten Kapitän der Bundesliga. Eine große Ehre, aber auch eine zu große Bürde. Die Leistung sackte ab nach einer Supersaison zuvor. Anton brauchte einige Erholungszeit, jetzt bringt er wieder gewohnte Stabilität.

Gegen Karlsruhe sah Anton aber wieder mal Gelb, fehlt deshalb in Sandhausen – es ist bereits die zweite Ein-Spiel-Sperre. Anton steht nicht nur in der Liste der wertvollsten Zweitligakicker auf einem Topplatz, auch bei den kompromisslosesten Profis ist er ganz vorn mit dabei. Zehn Gelbe Karten bisher in dieser Saison, einmal Gelb-Rot dazu – Spitzenwert in der 2. Liga.