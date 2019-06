Waldemar Anton von Hannover 96: „Die U21-EM ist für jeden Spieler eine große Bühne“

Für mich persönlich war es das erste Turnier. Klar, wenn man dabei ist, will man spielen. Aber ich bin erst relativ spät zur U21 gekommen und habe mich trotzdem wohlgefühlt. Bei einer EM muss man seine eigenen Interessen auch mal hintanstellen und für das Team da sein. Ich habe mich über jedes Tor und jeden gewonnenen Zweikampf meiner Mitspieler so gefreut, als wäre es meine eigene Leistung gewesen. Aus der Zeit habe ich viel mitgenommen.

Teamgeist, enormer Teamgeist! Nach Siegen haben wir in der Kabine immer einen von Julian Pollersbeck angestimmten und umgetexteten Fiderallala-Song (in Anlehnung an „Die Vogelhochzeit“, d. Red.) gesungen, das war verrückt. Und wirklich alle Spieler sind super miteinander klargekommen, wir waren wie eine große Familie. An freien Nachmittagen waren wir meistens alle zusammen unterwegs. Man hatte mit jedem was zu lachen. Das ist nicht selbstverständlich in einer Fußballmannschaft, da gibt es auch mal kleinere Grüppchen. Man hat gemerkt, dass wirklich alle den Erfolg wollten. Und noch etwas…