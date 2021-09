Hartmann überzeugt: Bei Niederlage gegen Bayern "kann sich RB einen Titel schon mal von der Backe schmieren"

Leipzig. Es war ein sehr geheimer Geheimtipp, den TV-Legende Waldemar Hartmann vor einigen Monaten in Sachen Bayern-Trainer unters Volk brachte. Xabi Alonso oder Mark van Bommel – sonst keiner. Es wurde Julian Nagelsmann. Besser lag der Wahl-Leipziger vor ziemlich genau 18 Jahren, als der Vulkan Rudi nach einem 0:0 auf Island live und in Farbe in der ARD ausbrach und Hartmann eine Weißbier-Rente verschaffte. Hartmann, 73, über den 6. September 2003, das DFB-Spiel am Mittwoch in Island, das rauschhafte 6:0 gegen Armenien, das Bayern-Gastspiel in Leipzig am Sonnabend und seine besondere Beziehung zu Gerd Müller. Übrigens: Waldi Hartmann ist Stargast beim kommenden SPORTBUZZER-Podcast „Die Rückfallzieher“. Zu hören ab Freitag. Anzeige

SPORTBUZZER: Nervt es Sie, ständig auf Rudi Völler, Island und drei Weißbier angesprochen zu werden? Waldemar Hartmann: Nullkommanull, das ist und bleibt das Highlight in meiner TV-Karriere. Und die Nummer hat mir im Nachgang einen auskömmlichen Werbevertrag mit einer Brauerei gebracht. Danke, Rudi!

Wann wurde Ihnen klar, dass Völlers Ausflippen zu einem historischen TV-Moment wird? Ich wusste nach ein paar Minuten, dass hier Fernseh-Geschichte geschrieben wird. Hinterher herrschte im Journalisten-Tross die einhellige Meinung, dass dem Rudi dieser Auftritt auf die Füße fällt, so etwas gar nicht geht. Ihr seid’s deppert, habe ich denen gesagt. Es gibt im deutschen Fußball zwei Menschen, die sich das erlauben können. Der Franz und Rudi. Und ein paar Tage später gab es in Dortmund beim Spiel gegen Schottland „Es gibt nur ein Rudi Völler“-Sprechchöre.

Hansi Flick hat im Vorfeld seiner Island-Partie gesagt, dass Ähnliches mit ihm nicht zu erwarten sei. Rudi hatte eine kurze und manchmal keine Zündschnur. Hansi ist ein ruhigerer Typ. Außerdem glaube ich nicht, dass sich seine Jungs ein 0:0 gegen Island ergurken. Das 6:0 gegen Armenien – keine Laufkundschaft – hat Spaß gemacht, die haben die schwindelig gespielt. Keine Querpässe, keine ewigen Kombinationen im torungefährlichen Raum. Blitzschnell nach vorne, Dribblings, Tore. La Ola und „Oh wie ist das schön“ im schwer entflammbaren Schwaben-Land. Das sagt alles.

Aber wie so oft beziehungsweise immer: keine Flanken über die Außen. Ich zitiere jetzt mal den großen Franz Beckenbauer: Das Tor steht in der Mitte. Und da ist der Gerd. Der macht die Dinger rein.

Zu Gerd Müller kommen wir gleich. Sie sagten vor ein paar Monaten, dass Hansi Flick der logische Nachfolger von Joachim Löw und der von Ihnen hochgeschätzte Ralf Rangnick leer ausgehen wird. Sie hatten Recht. Das hat mir nicht nur mein Bauchgefühl gesagt. Hansi ist der Richtige für den Job. Er ist nah an den Spielern, lässt die Jungen wie Musiala, Adeyemi oder Wirtz ran, hat dieses unsägliche Ballgeschiebe über fünf Meter auf den Index gesetzt. Gut so!

In Sachen Flick-Nachfolge bei den Bayern lagen Sie knapp daneben. Sie präferierten Xabi Alonso und Mark van Bommel. Das war eine Spekulation mit Hintergrund. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass sich Nagelsmann schon nach zwei Jahren wieder verabschiedet. Aber wenn du am Theater in Bautzen spielst und ein Angebot von der Metropolitan in New York bekommst, gehst du schon mal hin zu deinem Intendanten. Oliver Mintzlaff hat das dann gut gemacht und sich gesagt: Dann wollen wir Geld sehen. Viel Geld. Grundsätzlich halte ich es für keine gute Entwicklung, wenn Trainer, die ja Vorbilder sein sollen, schon bei Vertragsabschluss auf gepackten Koffern sitzen. Ganz zu schweigen von Ausstiegsklauseln. Der Kostic wollte sich gerade in Frankfurt wegstreiken. Kein Wunder bei diesen Vorbildern.

Hätten Sie Marcel Sabitzer zu den Bayern gehen lassen? Ja. Letztes Vertragsjahr, ein Angebot von Bayern, 15 Millionen Ablöse, die in ein junges Supertalent investiert wurden. Das passt für alle. Sabitzer wird sich ab und zu den Hintern wund sitzen. Es sei denn, die Bayern spielen ein 3-7-2.

Die Bayern haben sich das Leipziger Tafelsilber unter den Nagel gerissen. Das gehört bei den Bayern immer schon dazu.

Selbsterhöhung durch Fremderniedrigung? Sagen wir es so: Wer die Kappel bezahlt, bestimmt, was gespielt wird. Der Wettbewerb wird dadurch nicht spannender. Und weil sie mich eh noch fragen werden: Die Bayern werden Meister.

Sie haben schon gewagtere Prognosen von sich gegeben. Ich stimme ihnen vollumfänglich zu.

Julian Nagelsmann will bei den Bayern keinen Nagelsmann-Fußball, sondern Bayern-Fußball sehen, sagt er. Ein von Schläue durchdrungener junger Mann? Ja, er hat das Bayern-Gedicht schnell gelernt. In München musst du viel moderieren. Das fängt bei Rückennummern an und hört bei Interviews, die die Stars in ihrer Heimat geben, weil sie denken, dass das hier keiner liest, nicht auf.

Wenn die Bayern am Samstag in Leipzig gewinnen … …kann sich RB einen Titel schon mal von der Backe schmieren. Sieben Punkte auf Bayern holt man nicht auf. Ich glaube übrigens, dass RB in der Vorsaison mit Haaland Meister geworden wäre. Aber das ist eine andere Baustelle. Der aktuelle Kader gefällt mir, obwohl die Granaten Upamecano, Konaté und Sabitzer nicht mehr da sind. Wichtig ist, dass Forsberg immer spielt und Olmo wieder dabei ist. Bei manchen Spielern merkst du erst, dass sie fehlen, wenn sie fehlen. Siehe RB und die ersten drei Spiele ohne Olmo.

Hat das Ganze auch mit noch nicht konzertierten Laufwegen zu tun, Herr Hartmann? Otto Rehhagel hat mal zu Mario Basler gesagt, dass er auf Laufwege achten möge. Basler: „Laufwege? Was ist das? Auf diesen Wegen müsste ich ja laufen.“ Taktik ist wichtig, aber nicht alles.

Manchester City, Paris und Brügge. Geht da was für die Bullen in der Champions League? Ja, ein ausverkauftes Haus. Im Ernst: Es darf nicht die erste Frage sein, wer Messis Trikot hinterher kriegt. Es kommen super Spieler, zwei der vier weltbesten Trainer. Da muss es heißen: Lasst uns denen in die Suppe spucken! Und idealerweise weiß Messi nach dem Spiel, wer Willi Orban ist und wie weh der Mann tut.

Kommen wir zu Gerd Müller. Sie hatten einen besonderen Zugang zum „Bomber der Nation“, schafften es, ihn anlässlich seines 60. Geburtstages ins Münchner Olympiastadion zu bewegen. Wir wollten sein entscheidendes Final-Tor vom 74er WM-Finale nachstellen. Er hat mich gefragt, ob ich einen Vogel hätte, so einen Schmarrn mache er nicht und so weiter. Irgendwann hatte ich ihn so weit und wir warteten mit zwei Kamerateams im Stadion auf Gerd. Er rief dann an und sagte, dass es wohl doch nix wird, weil er erst seinen Chef Herman Gerland (damals Trainer der Bayern-U23; Redaktion) fragen muss. Ich habe den Tiger angerufen. Und der sagte: Waldi, glaubst du im Ernst, dass ich dem weltbesten Torjäger aller Zeiten und wunderbarsten Menschen unter der Sonne irgendetwas verbieten würde? Der Gerd kam dann.

Reporterlegende Waldemar Hartmann mit der unvergessenen Torjägerlegende Gerd Müller. © NDR