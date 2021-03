Waldemar Hartmanns Tipp für RB Leipzig: Nagelsmann genießen, „solange er da ist“

Leipzig. Die Schweiz war ihm zu ruhig, Berlin zu laut, München auserzählt. Seit September 2019 wohnt Waldemar Hartmann mit seiner Frau Petra in der Einflugschneise zum Barfußgässchen. Seit dem 10. März ist der bekennende Leipzig-Liebhaber 73, für Blabla hat der Franke keine Zeit, sagt er. Das Gespräch über die Pandemie, Gendern, Löws Erbe, Leipzig s Chancen auf die Meisterschaft und Rudi Völlers legendäre Wutrede in Island anno 2003 findet auf einer Parkbank statt.

Was sagen Sie zum Pandemie-Krisenmanagement der Bundesregierung?

Erstens: Es ist immer leicht, diejenigen zu kritisieren, die Entscheidungen treffen müssen, ohne selbst in der Verantwortung zu stehen. Zweitens: Man würde die Amateurclubs beleidigen, wenn man dieses Chaos amateurhaft nennen würde. In Mainz, das gehört übrigens zu Deutschland, wurde der Impfstoff erfunden. Und wir Deutschen bringen es fertig, ausgerechnet beim einzigen Ausweg aus der Pandemie aufs Geld zu gucken, zu kleckern statt zu klotzen. Andere Länder verimpfen viel mehr Mainzer Impfstoff als wir. Europäische Solidarität hin oder her, dazu das unsägliche Schwarze-Peter-Spiel. Da greifst du dir doch an den Kopf.