Waldhof Mannheim kommt: Ärgert der TSV Havelse den nächsten Großen?

Der nächste Havelser Gegner ist gewarnt: „Der VfL Osnabrück hat sich die Zähne ausgebissen“, sagt Pa­trick Glöckner, Trainer des SV Waldhof, mit Blick auf das achtbare Havelser 0:0 bei dem Aufstiegskandidaten. Am Samstag (14 Uhr, HDI-Arena) sind die Mannheimer zu Gast in Hannover, der nächste Aufstiegskandidat – und Glöckner warnt: „Havelse hat im Moment eine gute Form!“ Anzeige Vom ewigen Lob der Gegner kann sich der TSV in der 3. Liga allerdings nichts kaufen. „Wir sind froh über den Punkt und können als Außenseiter stolz sein“, sagt Trainer Rüdiger Ziehl über das Remis in Osnabrück, „trotzdem wissen wir auch: Wir müssen mal gewinnen, um den Abstand zu verringern.“ Sein Team ist zwar oft auf Augenhöhe, aber nimmt zu wenig Punkte mit. Dass mit etwas Glück in Os­na­brück sogar ein Sieg möglich gewesen wäre, passt ins Bild. Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze wächst zwar langsam, aber dafür stetig.

"Das zeigt auch, wie eng diese Liga ist" Zwei Chancen gibt’s noch, um zur Winterpause besser dazustehen: heute gegen Waldhof Mannheim und in sechs Tagen dann beim 1. FC Saarbrücken. Zwei große Namen, die mit dem Aufstieg liebäugeln, der Tabellendritte und der Vierte. „Vor der Saison haben 13 Teams intern den Aufstieg als Ziel ausgegeben, davon gehe ich fest aus. Das zeigt auch, wie eng diese Liga ist“, so Ziehl. Sicher sei die Partie heute gegen Mannheim „eines der Spiele, bei denen du sagst: Hui, das wird schwer. Aber in dieser Liga ist es ohnehin immer schwer. Egal, ob du gegen den Ersten, den Sechsten oder den Sechzehnten spielst“, sagt Ziehl. Er glaubt trotzdem an eine Chance für sein Team, der häufigen Augenhöhe wegen. „Dafür müssen wir aber eine Topleistung bringen“, sagt der Coach. Mannheim sei schließlich schlau zusammengestellt mit einer „guten Mischung aus schnellen, erfahrenen und zweikampfstarken Spielern“.