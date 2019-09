„Jogi-Schule wird zur Waldorfschule“ - Waldi Hartmann und Norbert Nachtweih beim launigen Sportbuzzer-Talk

Leipzig. Ist die Meisterschaft eigentlich entschieden, wenn RB Leipzig die Bayern bezwingt und am Samstagabend fünf Punkte Vorsprung hat? Auf die Frage von LVZ-Chefreporter Guido Schäfer hatte Überraschungsgast Waldemar Hartmann eine klare Antwort – ohne auch nur einen Moment zu zögern: „Ja klar.“ Danach erklärte der langjährige ARD-Fußball-Moderator und Neu-Leipziger: „Ich bin von RB in die Loge eingeladen und freue mich schon auf die Gesichter von Uli und Kalle. Ich kann hier gar nichts anderes sagen, als dass RB 2:1 gewinnt.“ Die Herren Hoeneß und Rummenigge werden es mit einem Schmunzeln zur Kenntnis nehmen. Nach dem Motto: Ach, der Waldi ...

„An dich kann ich mich nicht erinnern“

Hartmanns Gegenpol beim LVZ-Kuppeltalk am Freitagabend war Norbert Nachtweih. Der vierfache deutsche Meister mit der Erfahrung aus rund 500 Profi-Pflichtspielen sieht die Lage vor dem Bundesliga-Gipeltreffen (Sonnabend, 18.30 Uhr, Red-Bull-Arena) ganz anders: „Immer, wenn die Leute sagen, jetzt sind die Bayern fällig, jetzt bekommen sie eins auf die Mütze, dann wendet sich das Blatt. So wird es am Samstag auch. Ich tippe 1:3.“ Das hänge freilich mit seinen sieben Jahren an der Säbener Straße zusammen, so die aus Sangerhausen stammende Bayern- und Eintracht-Legende.