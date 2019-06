Waldschmidt und Co. schießen Serbien ab: Deutschland-U21 auf Halbfinal-Kurs

Eröffnet ist die U21-EM in Italien und San Marino nun schon seit fünf Tagen, und auch der anfangs etwas zähe 3:1-Auftaktsieg gegen Dänemark war genau richtig zum Reinkommen ins Turnier. Wie viel Potenzial aber tatsächlich in dieser deutschen Mannschaft steckt, durfte man laut Trainer Stefan Kuntz („Nach dem ersten Spiel brauchen die Teams nicht mehr so lange, bis sie richtig loslegen können“) erst am Donnerstagabend erwarten zu erfahren. Und beim 6:1-Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen Serbien belegte die DFB-Auswahl eindrucksvoll, dass mit ihr bei dieser Europameisterschaft zu rechnen ist. Das Halbfinale winkt.

Deutschland entschied Spiel gegen Serbien schon in der ersten Halbzeit

Bereits nach der ersten Halbzeit war das Spiel im Stadio Nereo Rocco in Triest nach Toren von Marco Richter (16.) und Luca Waldschmidt (30., 37.) entschieden – es hätte auch durchaus höher stehen können. Am Ende trafen noch Mahmoud Dahoud (69.), nochmal Waldschmidt (80.) und in der Nachspielzeit Arne Meier zum zweiten Sieg im zweiten Spiel, wodurch die deutsche Mannschaft auf Kurs Gruppensieg und Qualifikation für das olympische Fußballturnier in Tokio 2020 steuert. Der Serbe Andrija Zivkovic betrieb zwischendurch per Elfmeter-Tor (85.) Ergebnis-Kosmetik. Weil die ebenfalls mit einem Sieg gestarteten Österreicher ihr zweites EM-Spiel mit 1:3 gegen Dänemark verloren, reicht der Kuntz-Elf im direkten Aufeinandertreffen am Sonntag (21 Uhr, ZDF) ein Unentschieden für Platz eins in Gruppe B.

Gegen die Serben hatte der Abwehrchef auch bei seiner Sonderaufgabe, Luka Jovic kaltzustellen, ganz klar das Sagen. Möglich, dass der vermeintliche Ausnahmespieler ins Frieren geriet. Der einzige Arbeitsnachweis des ehemaligen Frankfurters, der erst kürzlich für 60 Millionen Euro zu Real Madrid transferiert worden ist, war ein Torschuss, bei dem sich aber Keeper Alexander Nübel ganz lang machte (53.). Nach 69 Minuten wurde er ausgewechselt. Allgemein war bei den Serben von einer etwaigen Balkan-Mentalität und der „positiven Form der Hartgesottenheit“ (Kuntz) an diesem Donnerstagabend rein gar nichts zu sehen.

Mit Florian Neuhaus in die Startelf (für Arne Maier) legte die deutsche Mannschaft – wie vom Trainer angekündigt – dagegen früh „richtig los“. Wieder war es Richter, der die Deutschen mit einem feinen Chip in Führung brachte (16.). Nach einem Neuhaus-Ballgewinn legte er darauf mustergültig für Waldschmidt quer – 2:0 (30.) Anschließend schloss der Freiburger noch ein Solo eiskalt ab (37.). Im zweiten Durchgang trafen Mahmoud Dahoud nach einem platziertem Schuss (69,) und erneut Waldschmidt (80.). Andrija Zivkovic verkürzte per Elfmeter zunächst zum 1:5 aus serbischer Sicht, dann sorgte Arne Meier für den Endstand in der Nachspielzeit.

