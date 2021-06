Wales will nach Achtelfinal-Einzug den Coup von 2016 wiederholen – Ramsey: "Warum nicht?"

Nach dem Einzug in die K.o-Phase der Europameisterschaft glaubt die walisische Nationalmannschaft an eine Wiederholung ihres Coups von 2016. "Warum sollen wir nicht noch einmal so weit kommen?", sagte Offensivspieler Aaron Ramsey nach dem 0:1 im letzten Gruppenspiel gegen Italien mit Blick auf den Halbfinal-Einzug 2016. "Alles kann passieren, wir haben eine Chance", sagte Ramsey vor dem Achtelfinale am Samstag. Dann trifft Wales bei seiner zweiten EM-Teilnahme im Amsterdam entweder auf Belgien, Russland, Finnland oder Dänemark.

